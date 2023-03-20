Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли три громады в Сумской области
Фото: Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли три общины в Сумской области (GettyImages)
В понедельник, 20 марта, российские военные атаковали три общины в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"В течение дня россияне совершили обстрелы территории Юнаковской, Краснопольской и Белопольской общин", - говорится в сообщении.
- Белопольская община было под обстрелом практически в течение всего дня. Россияне совершили обстрел из САУ (7 "прилетов"), артиллерийский обстрел (10 "прилетов"), обстрел из ствольной артиллерии (6 "прилетов"), минометов - 26 "прилетов";
- Юношеская община: враг бил из минометов - 3 "прилета";
- Краснопольская община: тоже был минометный обстрел - 10 "прилетов", также вражеский БПЛА сбросил 4 взрывных устройства типа ВОГ.
"К счастью, без последствий", - добавили в ОВА.
Напомним, что в воскресенье, 19 марта, российские войска снова обстреливали Сумскую область. Всего было более 70 "прилетов".
Кроме того, 19 марта россияне обстреляли Сумскую область из минометов.
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