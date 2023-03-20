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Македония передала Украине четыре самолета Су-25, не исключены поставки и вертолетов Ми-24

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Украина, Понедельник 20 марта 2023 15:30
Македония передала Украине четыре самолета Су-25, не исключены поставки и вертолетов Ми-24 Фото: Македония передала Украине четыре самолета Су-25 (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Северная Македония передала Украине штурмовики Су-25. О передаче этих 4 самолетов ВСУ упоминалось еще в июле 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Janes.

Известно, что эти летательные аппараты - три одноместных Су-25 и один двухместный Су-25УБ - непригодны к полетам.

Глава Минобороны страны Славянка Петровская сообщила, что доставленное на Украину оборудование состоит из "пехотного оружия и боеприпасов, артиллерийской техники, ОБТ (основных боевых танков, - ред..), самолетов Сухого, систем противотанкового и зенитного вооружения, а также оборудования и боеприпасов для использования военной авиацией".

Новый пакет военной помощи, предназначенный для поддержки Украины, был одобрен на заседании правительства, которое состоялось 14 марта. При этом Петровская отказалась сообщить подробности о типе или количестве техники.

Как пишет Janes со ссылкой на местные СМИ, правительство Македонии также рассматривает передачу ВСУ и геликоптеров. Речь идет про 12 единиц Ми-24.

Как сообщалось в августе 2022 года, армия Северной Македонии подарила ВСУ четыре штурмовика Су-25 "Грач". К поставкам самолеты подготовили украинские инженеры.

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