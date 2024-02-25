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РФ перебросила часть танков из Евпатории на Запорожское направление, - партизаны

Воскресенье 25 февраля 2024 16:03
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РФ перебросила часть танков из Евпатории на Запорожское направление, - партизаны Иллюстративное фото: РФ перебросила часть танков из Евпатории на Запорожское направление (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация из-за дефицита вооружения перебросила часть танков из оккупированной Евпатории на Запорожское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".

"Наши агенты сообщили нам о том, что количество танков на станции Товарная в Евпатории значительно снизилось", - пишут партизаны.

По их данным, Россия столкнулась с дефицитом тяжелой техники на фронте из-за провальных операций в Запорожском направлении. Поэтому часть танков, стоящих на станции, уже уехала на фронт, вероятно, на то же направление.

"При перебивании техники в городе наши агенты сумели ее испортить, и есть очень большая вероятность, что в поле она не уедет, а если и уедет, то обратно уже не вернется", - пишет "АТЕШ".

Напомним, ранее партизаны зафиксировали прибытие большого количества танков на железнодорожной станции в Евпатории.

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

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Запорожье Евпатория Война России против Украины
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