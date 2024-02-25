Россияне ночью обстреляли вокзал в Константиновке, есть раненая и разрушения
Российские террористы после полуночи, 25 февраля, нанесли массированный удар по Константиновке Донецкой области. В результате ударов разрушениям подверглось здание железнодорожного вокзала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Донецкой области.
Как пишет полиция, предварительно, враг атаковал ракетами С-300. В результате ударов ранения получила гражданская.
"Женщина получила легкие ранения, от госпитализации отказалась. Она травмировалась от взрывной волны, в результате выбитого оконного стекла", - рассказал и. о. начальника Константиновской МВА Сергей Горбунов в комментарии "Суспільному".
В частности, разрушениям подверглись:
- здание железнодорожного вокзала;
- храм;
- 2 частных и 12 многоквартирных домов;
- 21 магазин;
- 19 торговых павильонов;
- три учебных заведения;
- 2 административных здания;
- почта;
- киоск.
Фото: россияне ночью обстреляли из С-300 Константиновку, ранены и разрушены (https://t.me/don_gunp)
Обстрелы Донецкой области
Как рассказывал глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин, в течение суток враг обстрелял:
- Покровский район - в Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка, Катериновка и Максимильяновка. Среди ночи россияне обстреляли Селидово;
- Кроматорский район;
- Бахмутский район - в Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северской громаде повреждены дом и админздание в Свято-Покровском. В Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменское.
За прошедшие сутки ранения получил 1 житель Донецкой области.
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