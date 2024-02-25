Фото: россияне ночью обстреляли вокзал в Константиновке, есть раненая и разрушения (t.me/don_gunp)

Российские террористы после полуночи, 25 февраля, нанесли массированный удар по Константиновке Донецкой области. В результате ударов разрушениям подверглось здание железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Донецкой области.

Как пишет полиция, предварительно, враг атаковал ракетами С-300. В результате ударов ранения получила гражданская. "Женщина получила легкие ранения, от госпитализации отказалась. Она травмировалась от взрывной волны, в результате выбитого оконного стекла", - рассказал и. о. начальника Константиновской МВА Сергей Горбунов в комментарии "Суспільному". В частности, разрушениям подверглись: здание железнодорожного вокзала;

храм;

2 частных и 12 многоквартирных домов;

21 магазин;

19 торговых павильонов;

три учебных заведения;

2 административных здания;

почта;

киоск. Фото: россияне ночью обстреляли из С-300 Константиновку, ранены и разрушены (https://t.me/don_gunp) Обстрелы Донецкой области Как рассказывал глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин, в течение суток враг обстрелял: Покровский район - в Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка, Катериновка и Максимильяновка. Среди ночи россияне обстреляли Селидово;

Кроматорский район;

Бахмутский район - в Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северской громаде повреждены дом и админздание в Свято-Покровском. В Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменское. За прошедшие сутки ранения получил 1 житель Донецкой области.