Белый дом "обеспокоен" возможным вмешательством России в выборы США

У Белого дома есть беспокойство относительно возможного вмешательства России в президентские выборы 2024 года.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

"Дело не в политике. Речь идет о национальной безопасности. Речь идет об иностранной стране, иностранном противнике, который пытается манипулировать политикой и демократией Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул Салливан.

По словам советника Белого дома, администрация амеиканского президента Джо Байдена будет "бдительной" по предотвращению вмешательства в выборы, и что она "будет привлекать Конгресс на двухпартийной основе, потому что это должно быть вне политики".

Выборы в США

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, помимо Дональда Трампа, в фаворитах экспосол США в ООН Никки Гейли.

В декабре 2023 года Трампа исключили из избирательного бюллетеня на праймериз в штате Мэн.

Кроме того, Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймеризе на его территории. В то же время Трамп победил на внутрипартийных выборах республиканцев в Айове.

Подробнее о главных темах выборов в США - в материале РБК-Украина.

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