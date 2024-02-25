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Силы ПВО уничтожили 16 из 18 "Шахедов" россиян во время ночной атаки

Воскресенье 25 февраля 2024 08:13
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Силы ПВО уничтожили 16 из 18 "Шахедов" россиян во время ночной атаки Фото: Силы ПВО уничтожили 16 из 18 "Шахедов" россиян во время ночной атаки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 25 февраля российские террористы атаковали Украину 18-ю ударными дронами типа Shahed. Силы обороны уничтожили 16 единиц дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Враг атаковал Украину дронами из:

  • Приморско-Ахтарска, Россия;
  • мыса Чауда, Крым.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожено 16 "шахедов" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей", - добавляют Воздушные силы.

Силы ПВО уничтожили 16 из 18 &quot;Шахедов&quot; россиян во время ночной атаки

Фото: Силы ПВО уничтожили 16 из 18 "Шахедов" россиян во время ночной атаки (t.me/kpszsu)

Российская воздушная атака в ночь на 25 февраля

Как и упоминалось выше, российские террористы атаковали Украину с нескольких направлений. Во время атаки тревога была объявлена в ряде центральных, северных и южных областей.

Под утро сообщалось о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области. В Воздушных силах также предупреждали об угрозе беспилотников в этом регионе. Также о работе сил ПВО боевым ударным дронам сообщали в Киевской ОГА.

Впоследствии стало известно, что ночью силы ОК "Юг" уничтожили шесть дронов-камикадзе типа "Шахед".

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