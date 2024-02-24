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В России утверждают о сбитии дронов в двух областях

Суббота 24 февраля 2024 02:09
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В России утверждают о сбитии дронов в двух областях Иллюстративное фото: в двух областях России работали системы ПВО из-за атаки дронов (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Российской Федерации в ночь на 24 февраля работали силы и средства противовоздушной обороны в Курской и Тульской областях из-за якобы атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны РФ.

В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что были сбиты два дрона самолетного типа в небе над этими двумя областями. В российском министерстве рапортуют о "предотвращении попытки" этих беспилотников атаковать некие объекты.

Также российская сторона в этом "налете дронов" традиционно обвиняет Украину.

"Очередными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Тульской областей", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Атаки дронов" в России

Отметим, что перед этим губернатор Курской области Роман Старовойт утром 23 февраля заявлял, что регион якобы атаковали беспилотники. Российский чиновник рассказал, что были сбиты два "украинских" дрона.

Перед тем в России утверждали, что в Брянской области в ночь на 20 февраля работали силы и средства ПВО из-за атаки дрона. За день до этого власти Брянской области также сообщали о якобы сбитии двух украинских беспилотников в небе над регионом. Местный губернатор Богомаз рассказывал, что дроны были реактивны.

Перед тем, 17 февраля, брянский губернатор также заявлял о работе ПВО в области и говорил о пяти якобы уничтоженных беспилотниках.

Добавим, что в ночь на 19 февраля в Белгороде и Курске сообщали о взрывах, и также представители местных властей рассказывали о работе ПВО, однако подробностей не раскрывали.

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Министерство обороны РФ Курская область Тульская область Атака дронов
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