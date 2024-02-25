Представители российско-оккупационных администраций в Украине принимают необходимые меры для уменьшения негативных последствий агрессии РФ против Украины на так называемых выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Центра национального сопротивления.

По данным украинского подполья, российское политическое руководство требует от представителей РОА обеспечить максимальную поддержку Путину среди местной молодежи. Этот показатель не должен быть ниже 72%.

В настоящее время на временно оккупированных территориях распространяются нарративы, содержащие обезображенную информацию об Украине и стремление стран Запада уменьшить российское влияние на международном плацдарме.

Центр национального сопротивления призывает госслужащих РФ отказаться от своих задач и покинуть территорию Украины во избежание уголовного наказания или гибели