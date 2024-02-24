ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 23 единицы вражеской техники: какова ситуация

За прошедшие сутки, 23 февраля, украинские военные ликвидировали еще 312 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также уничтожили 26 единиц техники россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу в Объединенном прессцентре Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг нанес 33 авиаудара, 3 ракетных удара;

провел 61 боевое столкновение;

совершил 1127 артобстрелов. Авдеевское направление Военные отбили 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское. Марьинское направление ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону наших войск. Новопавловское направление Враг наступательных действий не вел. Запорожское направление Отбито 8 атак противника у Роботино. Достижения наших воинов Потери врага составили 312 человек. Также украинские воины уничтожили 26 единиц техники, в частности: 3 танка;

6 ББМ;

7 артсистем;

1 РСЗО;

1 средство ПВО;

6 автомобилей;

2 единицы спецтехники. "Нейтрализовано или уничтожено 281 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 23 февраля, украинские воины ликвидировали еще 770 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 409 010 военных.