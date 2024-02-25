Лукашенко собрался на выборы президента Беларуси и пригрозил, что не будет делиться властью
Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что снова пойдет на выборы президента Беларуси. При этом он намекнул, что не намерен делиться властью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко, которое цитирует "Белта".
"Пойду, пойду, пойду. Передайте им (белорусской оппозиции, - ред.), что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси", - сказал он.
Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что "дрожащими руками власть не держат", пригрозив, что будет делиться властью.
"И никто никому власть не отдаст и не подарит. Но это должно быть основано на доверии народа к этой власти. Я считаю, что у нас в подавляющем сегодня большинстве народ власти доверяет. Хотя и критикует. Это нормально", - заявил Лукашенко.
Добавим, что это будет седьмая избирательная кампания Лукашенко. Хотя последние результаты выборов, где он якобы был избран, не признаются в мире.
Сегодня в Беларуси впервые после массовых протестов 2020 проводят "выборы" депутатов парламента и местных советов, но они проходят без международных наблюдателей.
Беларусь помогает России в войне
Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частности, размещает на своей территории российскую технику и войска.
Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года. Поэтому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.
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