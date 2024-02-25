Россияне заявили об атаке дронов: где "сбивали"
Россияне заявили об "сбитых" беспилотниках ночью 25 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал РИА Новости.
По сообщениям Минобороны РФ, дроны летели Над Белгородской областью и акваторией Черного моря.
"Средства ПВО перехватили и уничтожили 2 дрона над Белгородской областью и 4 - над акваторией Черного моря", - сообщили в Минобороны
В атаке, по словам Министерства, участвовали, якобы, украинские дроны.
Атака дронов по России
Ранее мы писали, что дрон атаковал Липецкий меткомбинат. На территории производства возник пожар.
К слову, в ночь на 24 февраля россияне якобы сбивали дроны в двух областях.
Днем ранее, дроны атаковали Курскую область. Россияне заявили якобы о сбитии.
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