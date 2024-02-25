Россияне заявили об атаке дронов: где "сбивали"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал РИА Новости.

По сообщениям Минобороны РФ, дроны летели Над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

"Средства ПВО перехватили и уничтожили 2 дрона над Белгородской областью и 4 - над акваторией Черного моря", - сообщили в Минобороны

В атаке, по словам Министерства, участвовали, якобы, украинские дроны.

Атака дронов по России

Ранее мы писали, что дрон атаковал Липецкий меткомбинат. На территории производства возник пожар.

К слову, в ночь на 24 февраля россияне якобы сбивали дроны в двух областях.

Днем ранее, дроны атаковали Курскую область. Россияне заявили якобы о сбитии.