Гарантии безопасности на 10 лет. Что Канада и Италия пообещали в соглашениях с Украиной

Президент Владимир Зеленский подписал сегодня соглашения о гарантиях безопасности с премьерами Канады и Италии - Джастином Трюдо и Джорджией Мелони. Это уже пятая и шестая страны, взявшие на себя обязательства.

РБК-Украина рассказывает, что предусмотрено в документах, подписанных с Италией и Канадой.

Канада

Целью подписанного между Украиной и Канадой соглашения, как говорится в тексте документа, является:

усилить и углубить политическое, внешнее, военное сотрудничество и эффективность участников соглашения;

разрешить участникам соглашения обмениваться информацией, запросами и отзывами как Стратегические партнеры.

определить текущие и будущие соответствующие потребности и требования и совместить их с сильными сторонами, возможностями и имеющимися ресурсами каждого партнера;

разрабатывать и оказывать индивидуальную военную, экономическую и другую поддержку Украине;

содействовать восстановлению Украины, а также способствовать усилиям Украины по профессионализму и модернизации своих сил, чтобы защитить себя сейчас и сдержать любую будущую российскую агрессию;

оказывать поддержку Украине в случае предстоящих нападений или агрессии России;

поддерживать и готовить Украину на пути ее интеграции в НАТО.

Кроме того, Канада обязалась выделить на макроэкономическую и военную поддержку Украины в 2024 году более 3 млрд канадских долларов (около 2,2 млрд долларов США).

Соглашение также фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины.

Соглашение между Украиной и Канадой вступает в силу с даты подписания и будет действовать в течение 10 лет, но может быть продлено, пока Украина не станет членом НАТО. В то же время, в течение 3 лет с момента подписания соглашение может быть пересмотрено для его обновления. Такие обновления могут происходить на постоянной основе, если это будет необходимо.

Италия

Как рассказали в Офисе президента, соглашение закрепляет основные компоненты обязательств безопасности со стороны Италии, в частности, по поводу долгосрочной военной и финансовой помощи на протяжении ее действия. Также оно определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества между Украиной и Италией в военной и невоенной сферах.

Италия пообещала и в дальнейшем обеспечивать самые неотложные потребности Украины для укрепления ее возможностей безопасности. В частности, Италия уже продлила на 2024 год действие соответствующего законодательства, разрешающего дальнейшую военную поддержку, и будет оказывать помощь Украине в течение десяти лет действия этого соглашения.

Также Италия обещает и дальше вносить свой вклад в Миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине путем проведения подготовки военнослужащих.

Италия также будет продолжать партнерство с Одессой и областью с целью оказания поддержки, восстановления, усиления устойчивости и проведения реформ.

Кроме того, документ подтверждает поддержку со стороны Италии будущего членства Украины в НАТО, в частности, путем поддержки украинских реформ и совместимости Сил безопасности и обороны Украины с НАТО.

Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины.

Документ будет действовать десять лет с даты подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами при вступлении Украины в НАТО до завершения его действия.

Гарантии безопасности для Украины

В июле 2023 года на саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. К ней впоследствии присоединились еще несколько десятков стран ЕС и НАТО. Декларация предусматривает заключение двустороннего соглашения между страной-подписантом и Украиной.

Первое соглашение о гарантиях безопасности было подписано в начале января 2024 года с Британией. Во время визита в Европу в феврале этого года Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией.

Кроме того, вчера соглашение о гарантиях безопасности было подписано с Данией. А сегодня Украина заключила соглашения с Италией и Канадой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.