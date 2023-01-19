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Зеленский встретился с президентом Евросовета в Киеве

Новина українською →
Киев, Четверг 19 января 2023 15:38
Зеленский встретился с президентом Евросовета в Киеве Фото: Владимир Зеленский и Шарль Мишель (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 января, встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем во время его визита в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Приветствую в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля. Спасибо за постоянную и крепкую поддержку! Начинаем важную встречу", - написал он.

Позже Зеленский добавил, что провел содержательные переговоры с Мишелем.

"Украина и Европейский Союз уже добились весомых результатов в нашем историческом сближении. Работаем над тем, чтобы достичь еще больших", - добавил президент.

РБК-Украина сообщало, что Мишель прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить дальнейшие направления сотрудничества. Президент Евросовета уже посетил реабилитационный центр для украинских воинов.

Отметим, что недавно Мишель, выступая в Европарламенте, призвал страны ЕС предоставить Украине танки и в целом увеличить военную помощь.

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