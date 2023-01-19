Больница заполнена ранеными. Мэр Мелитополя рассказал о потерях оккупантов под Запорожьем

Вооруженные силы Украины действенно обезвреживают военные базы врага в Запорожской области, а местные партизаны добивают противника в тылу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского мэра Ивана Федорова.

"В результате последней "наступательной операции" оккупантов на Запорожском направлении, мелитопольская больница еще раз заполнилась ранеными", - говорится в заявлении.

Федоров рассказал, что вчера днем в Михайловке уничтожена база оккупантов, размещенная в захваченной школе. Также вчера ночью в Кирилловке были взрывы в доме местных коллаборантов, подселивших к себе военных армии РФ.

"Другие пока уцелевшие коллаборанты находятся под пристальным прицелом спецслужб Украины", - добавил мэр Мелитополя.