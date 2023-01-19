Группа из 9 стран обязалась добиться предоставления "беспрецедентной помощи" Украине

Группа из 9 стран, в том числе Великобритания, Польша и Нидерланды пообещали продолжить оказание "беспрецедентной помощи" Украине. Речь идет также и о боевых танках, чтобы помочь ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министров обороны ряда стран.

Заявление было сделано министрами обороны: Британии;

Эстонии;

Польши;

Латвии;

Литвы;

Дании;

Чехии;

Нидерландов;

Словакия. Страны обязались совместно добиться предоставления Украине боевых танков, тяжелой артиллерии, средств ПВО и прочего. "Мы обязуемся совместно продолжать оказывать беспрецедентную помощь, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для защиты Украины", - говорится в совместном заявлении. Также министры планируют призвать своих коллег во время заседания Рамштайн следовать их примеру и как можно быстрее помогать Украине для обеспечения ее победы в 2023 году.