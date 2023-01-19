Группа из 9 стран обязалась добиться предоставления "беспрецедентной помощи" Украине
Группа из 9 стран, в том числе Великобритания, Польша и Нидерланды пообещали продолжить оказание "беспрецедентной помощи" Украине. Речь идет также и о боевых танках, чтобы помочь ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министров обороны ряда стран.
Заявление было сделано министрами обороны:
- Британии;
- Эстонии;
- Польши;
- Латвии;
- Литвы;
- Дании;
- Чехии;
- Нидерландов;
- Словакия.
Страны обязались совместно добиться предоставления Украине боевых танков, тяжелой артиллерии, средств ПВО и прочего.
"Мы обязуемся совместно продолжать оказывать беспрецедентную помощь, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для защиты Украины", - говорится в совместном заявлении.
Также министры планируют призвать своих коллег во время заседания Рамштайн следовать их примеру и как можно быстрее помогать Украине для обеспечения ее победы в 2023 году.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Дания готова передать Украине 19 единиц самоходных артиллерийских установок CAESAR.
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