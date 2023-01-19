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В небе над Беларусью загорелся российский истребитель МиГ-31К: подробности

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Четверг 19 января 2023 12:52
В небе над Беларусью загорелся российский истребитель МиГ-31К: подробности Фото: в небе над Беларусью загорелся российский истребитель МиГ-31К (defence-blog.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В Беларуси 19 января раздался мощный взрыв. Он был связан с возгоранием двигателя российского истребителя, носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К, который оккупанты подняли в воздух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

По словам очевидцев, в небе над Молодечненским районом (Минская область) слышали сильный взрыв. Он был настолько мощным, что в домах затряслись окна.

Однако, по данным мониторинговой группы, речь идет не о взрыве, а, вероятно, о помпаже двигателя.

Как сообщает "Гаюн", в 10:59 по киевскому времени над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва - на деле же это был звук помпажа двигателя после возгорания.

Вследствие инцидента истребитель был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром "Мачулищи".

В мониторинговой группе заметили, что возгорание произошло у именно того самолета, который горел 25 декабря при попытке взлета с аэродрома.

Напомним, сегодня в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Тем временем в Беларуси зафиксировали взлет вражеской авиации.

Стоит отметить, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат предупредил, что Украине могут участиться воздушные тревоги из-за учений Беларуси и России.

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