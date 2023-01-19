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Морпехи уничтожили несколько десятков россиян, вражескую САУ и склад боеприпасов

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Четверг 19 января 2023 12:37
Морпехи уничтожили несколько десятков россиян, вражескую САУ и склад боеприпасов Иллюстративное фото: морпехи уничтожили несколько десятков россиян, вражескую САУ и склад боеприпасов (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Морские пехотинцы за прошедшие сутки ликвидировали более двух десятков российских оккупантов, а также уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую гаубицу "Акация".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые входят в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За прошедшие сутки, 18 января, морские пехотинцы уничтожили 17 оккупантов", - сказано в сообщении.

К тому же, артиллерийские воинские части наносили огненное поражение по оккупантам, в результате чего было уничтожено САУ "Акация", хранилище боеприпасов и 9 вояков.

Напомним, недавно на Донецком направлении украинские бойцы уничтожили вражескую артиллерийскую установку и повредили еще одну.

Кроме того, украинские военные уничтожили "вагнеровцев" в Соледаре с помощью артиллерии.

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