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Москва отправит недоделанные танки "Армата" на фронт для пропаганды, - британская разведка

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Украина, Четверг 19 января 2023 08:36
Москва отправит недоделанные танки "Армата" на фронт для пропаганды, - британская разведка Фото: танки "Армата" можно использовать для пропаганды (d-russia.ru)
Автор: Александр Белоус

Россия, вероятно, рассматривает возможность отправки небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 "Армата" в Украину. Но использоваться они могут в основном в пропагандистских целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в конце декабря 2022 года на снимках были видны Т-14 на полигоне на юге России: это место было связано с действиями перед использованием в Украине. Это произошло после того, как проправительственные российские СМИ заявили, что Т-14 готовятся к развертыванию. Однако неясно, перевезла ли Россия этот тип танков в Украину.

По данным британской разведки, любое развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для России. В течение одиннадцати лет разработки программа сопровождалась задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о производственных проблемах. Дополнительным вызовом для России является корректировка своей логистической цепочки для обслуживания Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков.

"Если Россия развернет Т-14, скорее всего, это будет сделано в первую очередь в пропагандистских целях", - отмечают в Минобороны Британии.

Танков изготовлено лишь несколько десятков, а "командиры вряд ли будут доверять машине в бою", говорится в сообщении.

Напомним, танк "Армата" больше всего известен тем, что он заглох посреди площади во время репетиции военного парада в мае 2015 года.

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