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Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки

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Украина, Четверг 19 января 2023 08:05
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 января (t.me/generalstaff_ua)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро четверга, 19 января, украинские военные ликвидировали за сутки 760 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 118 530 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 19.01 ориентировочно составили:

  • личного состава 118 530 (+760) человек ликвидировано,
  • танков - 3136 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 6235 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2122 (+14) ед,
  • РСЗО - 442 (+0) ед,
  • средств ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 287 (+0) ед,
  • вертолетов - 277 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1882 (+6),
  • крылатых ракет – 749 (+0),
  • кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4896 (+7) ед,
  • специальной техники - 190 (+0).

Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 18 января успешно отразили все атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

Добавим, что в Запорожье в ночь на 19 января прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

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