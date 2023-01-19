Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 января (t.me/generalstaff_ua)
По данным на утро четверга, 19 января, украинские военные ликвидировали за сутки 760 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 118 530 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 19.01 ориентировочно составили:
- личного состава 118 530 (+760) человек ликвидировано,
- танков - 3136 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 6235 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2122 (+14) ед,
- РСЗО - 442 (+0) ед,
- средств ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов - 287 (+0) ед,
- вертолетов - 277 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1882 (+6),
- крылатых ракет – 749 (+0),
- кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4896 (+7) ед,
- специальной техники - 190 (+0).
Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 18 января успешно отразили все атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
Добавим, что в Запорожье в ночь на 19 января прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
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