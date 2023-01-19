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Литва передаст Украине два вертолета Mи-8 и зенитные установки L-70

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Четверг 19 января 2023 18:15
Литва передаст Украине два вертолета Mи-8 и зенитные установки L-70 Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина получит от Литвы два вертолета Mи-8 и зенитные установки L-70 в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Twitter.

"Сегодня у меня хорошие новости от Литвы для Украины. Новый летальный пакет литовской поддержки Украины состоит из десятков зенитных установок L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8", - написал он.

По его словам, общая сумма пакета военной помощи для Украины составит около 125 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва планирует предоставить Украине системы ПВО и зенитные системы. Позже стало известно, что Украина получит от Литвы зенитные установки L70.

К тому же, Литва хочет предоставить Украине оборудование для борьбы с беспилотниками.

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