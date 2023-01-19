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Британия передаст Украине 600 ракет Brimstone

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Четверг 19 января 2023 16:09
Британия передаст Украине 600 ракет Brimstone Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Великобритания намерена передать Украине 600 ракет Brimstone в рамках пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министр обороны Британии Бен Уоллес отметил, что Британия "разблокировала" ряд пакетов военной помощи за последний год и "идет дальше" передачей Украине эскадрон основных боевых танков Challenger 2.

По его словам, Британия также пришлет Украине минимум три батареи дальнобойной глубокой артиллерии AS-90 155, ряд бронированных машин, включая Bulldog.

"Сегодня я могу сказать, что мы также отправим еще 600 ракет Brimstone на театр боевых действий, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя", - сказал он.

Уоллес добавил, что Британия будет работать с США и другими, чтобы убедиться, что этот пакет будет доставлен Украине должным образом.

Напомним, что недавно Британия заявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи, в рамках которой наша страна получит танки Challenger 2.

РБК-Украина сообщало, что известно о британских танках Challenger 2.

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