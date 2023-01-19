Украина может получить сотни танков. Литва анонсировала хорошие новости из "Рамштайна"

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что завтра во время "Рамштайна" станет известно, кто из стран отправит танки для Украины. Он также отметил, что речь идет о сотнях единиц бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.