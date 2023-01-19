Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи: что в него войдет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Отмечается, что предложение министра обороны Эстонии Ханно Певкура по военной помощи Украине включает в себя непрямое огневое и противотанковое оружие , а также боеприпасы на общую сумму 113 млн евро. Таким образом, военная помощь Эстонии Украине вырастет до 370 млн евро или чуть более одного процента валового внутреннего продукта Эстонии.

Сообщается, что в этот раз пакет военной помощи состоит из гаубиц, боеприпасов, автомобилей поддержки артиллерийских подразделений и гранатометов.

По данным ERR, Эстония предоставляет десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков к ним, более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.

Хотя помощь частично взята из запасов, уже используемых самой Эстонией, правительство подтвердило в своем пресс-релизе, это не приведет к снижению обороноспособности страны, поскольку дефицит боеготовности переданной артиллерии будет полностью восстановлен в скором будущем. Так, страна з апланировала переход на мобильные ракеты K9, закупленные в Южной Корее, к тому же, оборона Эстонии будет усилена присутствием союзников, включая недавно переданные установки HIMARS.

"Государство и народ Украины до сих пор очень умело использовали нашу военную помощь. Мы все хотим, чтобы война закончилась, но Россия послала четкий сигнал, что планирует продолжать свою захватническую войну. Поэтому свободный мир должен продолжать оказывать вооруженную помощь Украине и делать это еще быстрее и намного больше, чем раньше, в больших масштабах", - сказала премьер-министр Эстонии Кайа Каллас.

Она также призвала другие страны присылать Украине вооружение. Кроме того, министр обороны Певкур отметил большую потребность Украины в тяжелом вооружении.

"Тяжелое вооружение нужно Украине, чтобы удержать инициативу и противостоять России, которая сейчас готовится восстановить свою военную мощь. Самые тяжелые бои еще впереди. Наша помощь и помощь наших союзников будет иметь прямое влияние на боеспособность украинских военных, и это очень ценится в Украине. Поэтому важно показать пример и мотивировать других союзников также оказывать помощь", - сказал он.

Напомним, после ракетного удара россиян по Днепру Каллас призвала союзников передать Украине танки и ПВО.

К тому же, премьер Эстонии отмечала, что за уничтоженную инфраструктуру в Украине должна платить только Россия, поэтому в ЕС следует создать механизмы, которые позволят направить конфискованные активы для компенсации убытков.

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