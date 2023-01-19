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ВСУ почти 30 раз атаковали районы сосредоточения россиян и склад боеприпасов, - Генштаб

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Четверг 19 января 2023 18:59
ВСУ почти 30 раз атаковали районы сосредоточения россиян и склад боеприпасов, - Генштаб Фото: ВСУ почти 30 раз атаковали районы сосредоточения россиян и склад боеприпасов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные несколько десятков раз били по районам сосредоточение российских оккупантов и поразили вражеский склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В течение 19 января россияне нанесли 4 ракетных удара, из них 2 - по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области, и 15 авиационных ударов. К тому же, они совершили более 30 обстрелов из РСЗО.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок врага не зафиксирован. Однако на территории Беларуси продолжаются совместные учения воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси. Кроме этого, оккупанты обстреляли из артиллерии районы Бучков Черниговской области; Поповки - Сумской и Алисовки, Стрелечной, Зеленой, Терновой, Старицы, Огурцового, Волчанска, Бочкового, Волоховки, Чугуновки, Новомлинской, Двуречной и Купянска в Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник открывал огонь по районам населенных пунктов Куриловка, Ивановка, Котляровка, Табаевка, Берестово и Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области.
  • На Лиманском направлении захватчики атаковали из всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки, Кременного и Серебрянского лесничества Луганской области.
  • На Бахмутском направлении под вражеский обстрел попали Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Железное и Веселое Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении россияне атаковали населенные пункты Константиновка, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли из танков и всех типов артиллерии районы населенных пунктов Никольские Дачи, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.
  • В Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка в Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское.
  • В Херсонском направлении враг обстрелял, в частности, Новоалександровку, Гавриловку, Качкаровку, Милово, Республиканец, Одрадокаменку, Ивановку, Молодежное, Инженерное, Антоновку и Херсон.

Захватчики и в дальнейшем несут значительные потери в живой силе. В частности, в Новосветловке в Луганской области, в местной больнице находится более 200 раненых из числа недавно принудительно мобилизованных жителей временно захваченных территорий Луганской области.

Тем временем авиация Сил обороны в течение 19 января нанесла 21 удар по районам сосредоточения противника и 6 - по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В свою очередь, наши ракетчики и артиллеристы поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения россиян и вражеский склад боеприпасов.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 760 оккупантов, общее количество потерь армии РФ с начала вторжения составило 118 530 военных.

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