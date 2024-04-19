Новая IRIS-T для Украины и потери россиян на аэродроме в Джанкое: новости за 18 апреля

Война России против Украины: последние новости

Производитель IRIS-T анонсировал передачу Украине еще одной ЗРК в ближайшие недели

В текущем году Украина получит еще большее количество зенитных ракетных комплексов IRIS-T SL. Следующую систему передадут уже в ближайшие недели.

Как отмечает Bild, вместе с вице-канцлером Германии Робертом Габеком, в Киев прибыл Гельмут Раух - руководитель компании Diehl Defence, которая производит зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM.

"Три наши системы уже находятся в Украине, и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая - всего через несколько недель", - заявил Раух во время разговора с журналистами.

Разведка назвала потери россиян после удара по аэродрому в Джанкое

В результате удара по военному аэродрому в Джанкое был уничтожен или критически поврежден ряд средств противовоздушной обороны россиян. Также поражен пункт управления ПВО.

Как отмечает разведка, в результате успешной операции украинских войск 17 апреля на военном аэродроме города Джанкой в Крыму уничтожено или критически повреждено:

4 пусковые установки ЗРК С-400;

3 радиолокационные станции;

пункт управления средствами ПВО;

аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

ГУР добавляет, что количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется.

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии утвердить пошлины на импорт сельхозпродукции из РФ и Беларуси

Лидеры Европейского союза поручили Еврокомиссии утвердить ограничительные пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации и Беларуси.

Европейский Совет призвал Совет ЕС и Еврокомиссию к скорейшему принятию поправок.

"Ввести дальнейшие тарифы на определенные виды импорта в Европейский союз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, принимая во внимание влияние на Единый рынок и гарантируя, что транзит таких товаров в развивающиеся страны не пострадает", - говорится в выводах саммита.

Не только Нидерланды хотят купить Patriot для Украины. Кулеба открыл тайну

Есть несколько государств, которые прямо сейчас готовы купить батарею Patriot для Украины у любой страны мира, которая согласится на это, и за ту цену, которую она назовет.

"Открою небольшую дипломатическую тайну: Нидерланды - не единственное государство, которое готово прямо сейчас купить батарею Patriot у любой страны мира за цену, которую эта страна назовет", - подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что то, что Нидерланды публично заявили о готовности приобрести батарею Patriot - это важный момент.

Однако, по мнению Кулебы, не менее важно и то, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не надо прикрываться потребностью натовских стандартов.

"По сути, когда некоторые страны НАТО нам говорят, что не могут передать батарею, потому что не будут соответствовать стандарту НАТО по количеству имеющихся батарей, а генсек им говорит, не прикрывайтесь этим, а отдайте то, что надо Украине, потому что это сейчас главное", - подчеркнул министр.

РФ использует западное оборудование, без которого невозможно производство оружия, - Ермак

Россия использует для производства вооружений западные станки. Их общая стоимость достигает нескольких сотен миллионов долларов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что западные станки с числовым программным управлением россияне используют на производствах. Также вопрос в том, где они берут софт для работы станков.

"В общем, все это - об оружии, которым нас убивают", - подчеркнул Ермак.

Он уточнил, что общая сумма стоимости западных станков и их запчастей, которые есть в распоряжении РФ, за 2023 год составила 335 млн долларов, из которых 231.6 млн долларов - это сами станки, а 123.3 млн долларов - это запчасти к ним.

"Без станков Россия не сможет производить вооружение и воевать", - добавил руководитель ОП.

Украина и Польша разоблачили готовившегося к покушению на Зеленского агента России

Украинские и польские спецслужбы смогли разоблачить и задержать агента России, который помогал подготовиться к возможному покушению на президента Владимира Зеленского.

Замыслом гражданина Польши был сбор и передача России информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши.

Сотрудники СБУ и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном совершении покушения и передали им ключевые доказательства по этому делу. Это происходило в рамках оказания международно-правовой помощи.

Польская прокуратура предъявила ему обвинение в "готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы". Сегодня по ходатайству польской прокуратуры Окружной суд города Варшавы применил в отношении злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование проводит Агентство внутренней безопасности под надзором Национальной прокуратуры Польши.

Джонсон назвал "критически важным" предоставление летальной помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сделал заявление о предоставлении Украине летальной помощи. Он назвал ее "критически важной".

Спикер заявил, что сейчас "критическое время на мировой арене".

"Я думаю, что предоставление летальной помощи Украине прямо сейчас является критически важным. Это та вещь, которую следует сделать", - сказал он.

При этом, по мнению Джонсона, лучше "послать пули в Украину, чем американских мужчин". Он отметил, что верит в возможность нападения России на страны НАТО, в частности, на Польшу.

"Я действительно верю данным разведки и брифингам, которые мы получали, что, я считаю, Си Цзиньпин, Владимир Путин и Иран - это ось зла", - заявил спикер Палаты представителей.

Джонсон добавил, что Россия, Китай и Иран координируют свои действия, а российский диктатор Путин может "маршировать по Европе", если ему позволят.

Зеленский: в этом месяце промышленность впервые произведет сразу 10 САУ "Богдана"

В апреле украинская промышленность впервые издаст десять самоходных артиллерийских установок "Богдана". В следующих месяцах ожидается большее количество.

Как отметил президент Зеленский, собственное производство в Украине постоянно усиливается.

"Государство заключает с нашими предприятиями серьезные, длительные контракты, которые дают прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции. Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 "Богдана", в мае и дальше - еще больше", - добавил Зеленский.

СБУ задержала помощника Шуфрича за финансирование Росгвардии в Крыму

Служба безопасности Украины задержала помощника нардепа Нестора Шуфрича, финансировавшего Росгвардию в Крыму.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного фигуранта по делу народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в финансировании Росгвардии во временно захваченном Крыму", - говорится в сообщении.

По материалам дела, этот злоумышленник отвечал за юридические аспекты сделки. В частности, он занимался заключением договора со структурами Росгвардии на охрану подконтрольной нардепу элитной недвижимости в Крыму.

"Таким образом всего за 3 месяца на счета оккупантов было переведено более полумиллиона российских рублей. Назначение платежей - предоставление "услуг военизированной охраны" объектов народного депутата на территории полуострова", - добавили в СБУ.

Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)