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РФ отправляет в атаки на Часов Яр наемников из других стран. В ВСУ рассказали подробности

Часов Яр, Четверг 18 апреля 2024 19:55
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РФ отправляет в атаки на Часов Яр наемников из других стран. В ВСУ рассказали подробности Архивное фото: РФ отправляет в атаки на Часов Яр наемников из других стран (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска ведут наступательные действия с целью оккупации города Часов Яр в Донецкой области, однако несут потери. ВСУ удалось взять в плен несколько иностранных наемников из Непала и Шри-Ланки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назара Волошина в эфире национального телемарафона.

По словам военного, Часов Яр находится на господствующей высоте, поэтому вражеские подразделения хотят его захватить. Поэтому возможная оккупация города будет нести определенный прорыв на Бахмутском направлении.

При этом оккупанты не первый день атакуют Часов Яр и уже потеряли большое количество личного состава, а также техники.

РФ отправляет в атаки на Часов Яр наемников из других стран. В ВСУ рассказали подробности

Скриншот: Часов Яр (deepstatemap.live)

"На подходах и на путях к Часовому Яру ей уже уничтожено немалое количество как личного состава, так и их металлолома", - сказал Волошин.

Россия использует наемников для атак на Часов Яр

Спикер "Хортицы" сообщил, что на этом направлении РФ задействовала около 20-25 тысяч оккупантов.

"Это не только профессиональная армия, там и мобилизованные граждане других стран мира. Недавно даже взяли в плен граждан Непала и граждан Шри-Ланки, которые были завербованы российской пропагандой для ведения боевых действий именно на нашей территории", - сказал он.

Иностранные наемники в рядах армии РФ

Оккупантам не хватает собственных сил, поскольку армия РФ несет большие потери на войне против Украины. Поэтому россияне пытаются привлечь в ряды своих войск граждан других стран.

Ранее СМИ сообщали, что около 2000 непальских мужчин были завербованы Россией для участия в войне против Украины.

Также Al Jazeera писала, что Российская Федерация завербовала на войну против Украины граждан Шри-Ланки. Некоторые из них погибли.

Также сообщалось, что РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая. Что там происходит и насколько угрожающая ситуация - в материале РБК-Украина.

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