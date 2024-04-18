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Россияне снизили активность на Купянско-Лиманском направлении. В ВСУ назвали причину

Четверг 18 апреля 2024 20:36
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Россияне снизили активность на Купянско-Лиманском направлении. В ВСУ назвали причину Архивное фото: россияне снизили активность на Купянско-Лиманском направлении (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне снизили наступательную активность на Купянско-Лиманском направлении и это может быть связано с тем, что враг перебрасывает оттуда свои подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назара Волошина в эфире национального телемарафона.

По словам военного, враг в последнее время наступательных действий на указанном направлении не проводит, однако он наносит удары по населенным пунктам, которые там расположены. Волошин уточнил, что из-за действий россиян страдает Харьковская область.

Россияне снизили активность на Купянско-Лиманском направлении. В ВСУ назвали причину

Скриншот: Купянск (deepstatemap.live)

Он уточнил, что оккупанты бьют по Синьковке, Петропавловке, Новоселовке в районе Купянска.

"То есть, есть вероятность того, что враг несколько приостановил там активные боевые действия, и вероятно, что перебрасывает свои подразделения на другие направления для доукомплектования и их переорганизации", - сообщил спикер.

Ситуация на Купянском направлении

Россияне захватили город в Харьковской области в начале вторжения, однако ВСУ в 2022 году его освободили и отбросили оккупантов на некоторое расстояние. При этом захватчики наносят удары по Купянску и не отказались от планов повторной оккупации населенного пункта.

Летом прошлого года россияне активизировались в этом направлении, но успехов добиться не смогли. По словам президента Владимира Зеленского, на Купянском направлении украинские линии обороны на очень высоком уровне.

Еще в феврале военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина сообщал, что наступление РФ на Купянском направлении ослабло, однако оккупанты могут перебросить дополнительные силы из-под Авдеевки и давление захватчиков может усилиться.

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