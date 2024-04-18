Россияне снизили активность на Купянско-Лиманском направлении. В ВСУ назвали причину

Россияне снизили наступательную активность на Купянско-Лиманском направлении и это может быть связано с тем, что враг перебрасывает оттуда свои подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назара Волошина в эфире национального телемарафона.

По словам военного, враг в последнее время наступательных действий на указанном направлении не проводит, однако он наносит удары по населенным пунктам, которые там расположены. Волошин уточнил, что из-за действий россиян страдает Харьковская область. Скриншот: Купянск (deepstatemap.live) Он уточнил, что оккупанты бьют по Синьковке, Петропавловке, Новоселовке в районе Купянска. "То есть, есть вероятность того, что враг несколько приостановил там активные боевые действия, и вероятно, что перебрасывает свои подразделения на другие направления для доукомплектования и их переорганизации", - сообщил спикер.