РФ использует западное оборудование, без которого невозможно производство оружия, - Ермак

Россия использует для производства вооружений западные станки. Их общая стоимость достигает нескольких сотен миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram .

Он рассказал, что западные станки с числовым программным управлением россияне используют на производствах. Также вопрос в том, где они берут софт для работы станков.

"В общем, все это - об оружии, которым нас убивают", - подчеркнул Ермак.

Он уточнил, что общая сумма стоимости западных станков и их запчастях, которые есть в распоряжении РФ, за 2023 год составила 335 млн долларов, из которых 231.6 млн долларов - это сами станки, а 123.3 млн долларов - это запчасти к ним.

"Без станков Россия не сможет производить вооружение и воевать", - добавил руководитель ОП.