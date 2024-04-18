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Не только Нидерланды хотят купить Patriot для Украины. Кулеба открыл тайну

Украина, Четверг 18 апреля 2024 20:20
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Не только Нидерланды хотят купить Patriot для Украины. Кулеба открыл тайну Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Есть несколько государств, которые прямо сейчас готовы купить батарею Patriot у любой страны мира, которая на это согласится, и за ту цену, которую она назовет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Открою небольшую дипломатическую тайну: Нидерланды - не единственное государство, которое готово прямо сейчас купить батарею Patriot у любой страны мира по цене, которую эта страна назовет", - подчеркнул Кулеба.

Министр подчеркнул, что то, что Нидерланды публично заявили о готовности приобрести батарею Patriot - это важный момент.

Однако, по мнению Кулебы, не менее важно и то, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не следует прикрываться потребностью натовских стандартов.

"По сути, когда некоторые страны НАТО нам говорят, что не могут передать батарею, потому что не будут соответствовать стандарту НАТО по количеству имеющихся батарей, а генсек им говорит, не прикрывайтесь этим, а отдайте то, что нужно Украине, потому что это сейчас главное" , – подчеркнул министр.

Напомним, мы писали, что Столтенберг отметил, что когда возникает выбор между выполнением целей НАТО и оказанием помощи Украине, его сигнал четкий.

ПВО для Украины

Заметим, что последние месяцы Украина активно работает с партнерами для получения дополнительных систем противовоздушной обороны. Основной причиной стало увеличение российских ударов по объектам энергетики, в Украине.

Сегодня немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что его страна нашла еще шесть систем противовоздушной обороны Patriot, которые партнеры по НАТО вполне могли бы предоставить Украине.

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