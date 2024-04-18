Британская разведка показала, где Россия прячет корабли Черноморского флота

Россия вывела большую часть кораблей Черноморского флота (ЧФ) и подводных лодок из Севастополя дальше на восток, в Новороссийск. С момента отстранения командующего ЧФ в марте 2024 года флот проявлял наименьшую активность с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, 1 апреля ракетный фрегат "Адмирал Григорович" провел работы по обращению с вооружением на объекте в порту Новороссийск.

По данным британской разведки, современные российские военные корабли, такие как фрегат "Адмирал Григорович", имеют системы вертикального пуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям. Такие ракеты исторически перезаряжались в Севастополе.

"Поскольку ЧФ почти наверняка останется рядом с Новороссийском, как лучший способ избежать украинского нападения с моря, его инфраструктура технического обслуживания, логистики и обращения с вооружением в Новороссийске, скорее всего, была улучшена, чтобы поддерживать новые условия базирования на неопределенный срок", - отмечают в Минобороны Британии.

Фрегат "Адмирал Григорович" спущен на воду в 2014 году. Основу его вооружения составляют пусковые установки 3С14, использующие ракеты "Калибр" и "Оникс" для ударов по украинским городам.