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Британская разведка показала, где Россия прячет корабли Черноморского флота

Россия, Четверг 18 апреля 2024 12:29
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Британская разведка показала, где Россия прячет корабли Черноморского флота Фото: Россия спрятала флот в Новороссийске на неопределенный срок (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия вывела большую часть кораблей Черноморского флота (ЧФ) и подводных лодок из Севастополя дальше на восток, в Новороссийск. С момента отстранения командующего ЧФ в марте 2024 года флот проявлял наименьшую активность с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, 1 апреля ракетный фрегат "Адмирал Григорович" провел работы по обращению с вооружением на объекте в порту Новороссийск.

Британская разведка показала, где Россия прячет корабли Черноморского флота

По данным британской разведки, современные российские военные корабли, такие как фрегат "Адмирал Григорович", имеют системы вертикального пуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям. Такие ракеты исторически перезаряжались в Севастополе.

"Поскольку ЧФ почти наверняка останется рядом с Новороссийском, как лучший способ избежать украинского нападения с моря, его инфраструктура технического обслуживания, логистики и обращения с вооружением в Новороссийске, скорее всего, была улучшена, чтобы поддерживать новые условия базирования на неопределенный срок", - отмечают в Минобороны Британии.

Фрегат "Адмирал Григорович" спущен на воду в 2014 году. Основу его вооружения составляют пусковые установки 3С14, использующие ракеты "Калибр" и "Оникс" для ударов по украинским городам.

Потери флота

Ранее британская разведка сообщала, что после серии значительных потерь российских кораблей в Черном море сменили командующего Черноморским флотом и главкома ВМФ РФ.

В настоящее время военное ведомство России ищет способы сохранить флот в Черном море Операции кораблей ограничены, а защита от дронов усилена.

По данным британской разведки, методы маскировки российских военных кораблей в Черном море вряд ли принесут результаты и снизят потери флота.

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