Нова IRIS-T для України і втрати росіян на аеродромі в Джанкої: новини за 18 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Виробник IRIS-T анонсував передачу Україні ще однієї ЗРК найближчими тижнями

У поточному році Україна отримає ще більше зенітних ракетних комплексів IRIS-T SL. Наступну систему передадуть вже найближчими тижнями.

Як відзначає Bild, разом з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком, до Києва прибув Гельмут Раух - керівник компанії Diehl Defence, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM.

"Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна - всього за кілька тижнів", - заявив Раух під час розмови з журналістами.

Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої

Внаслідок удару по військовому аеродрому у Джанкої було знищено або критично пошкоджено низку засобів протиповітряної оборони росіян. Також вражено пункт управління ППО.

Як зазначає розвідка, внаслідок успішної операції українських військ 17 квітня на військовому аеродромі міста Джанкой у Криму знищено або критично пошкоджено:

4 пускові установки ЗРК С-400;

3 радіолокаційні станції;

пункт управління засобами ППО;

апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

ГУР додає, що кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.

Лідери ЄС доручили Єврокомісії затвердити мита на імпорт сільгосппродукції з РФ та Білорусі

Лідери Європейського союзу доручили Єврокомісії затвердити обмежувальні мита на імпорт сільськогосподарської продукції з Російської Федерації та Білорусі.

Європейська Рада закликала Раду ЄС і Єврокомісію до якнайшвидшого ухвалення поправок.

"Запровадити подальші тарифи на певні види імпорту до Європейського союзу російської та білоруської сільськогосподарської продукції, беручи до уваги вплив на Єдиний ринок та гарантуючи, що транзит таких товарів до країн, що розвиваються, не постраждає", - йдеться в висновках саміту.

Не тільки Нідерланди хочуть купити Patriot для України. Кулеба відкрив таємницю

Є кілька держав, які просто зараз готові купити батарею Patriot для України у будь-якої країни світу, яка на це погодиться, та за ту ціну, яку вона назве.

"Відкрию невеличку дипломатичну таємницю: Нідерланди - не єдина держава, яка готова прямо зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціну, яку ця країна назве", - наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що те, що Нідерланди публічно заявили про готовність придбати батарею Patriot - це важливий момент.

Однак, на думку Кулеби, не менш важливо і те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не треба прикриватися потребою натівських стандартів.

"По суті, коли деякі країни НАТО нам кажуть, що не можуть передати батарею, бо не будуть відповідати стандарту НАТО за кількістю наявних батарей, а генсек їм каже, не прикривайтесь цим, а віддайте те, що треба Україні, бо це зараз головне", - підкреслив міністр.

РФ використовує західне обладнання, без якого неможливе виробництво зброї, - Єрмак

Росія використовує для виробництва озброєнь західні верстати. Їхня загальна вартість досягає кількох сотень мільйонів доларів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що західні верстати із числовим програмним управлінням росіяни використовують на виробництвах. Також питання у тому, де вони беруть софт для роботи верстатів.

"Загалом, все це - про зброю, якою нас вбивають", - наголосив Єрмак.

Він уточнив, що загальна сума вартості західних верстатів та їх запчастин, які є в розпорядженні РФ, за 2023 рік становила 335 млн доларів, з яких 231.6 млн доларів - це самі верстати, а 123.3 млн доларів - це запчастини до них.

"Без верстатів Росія не зможе виробляти озброєння та воювати", - додав керівник ОП.

Україна і Польща викрили агента Росії, який готувався до замаху на Зеленського

Українські та польські спецслужби змогли викрити і затримати агента Росії, який допомагав підготуватися до можливого замаху на президента Володимира Зеленського.

Задумом громадянина Польщі був збір і передача Росії інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясенка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі.

Співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе скоєння замаху та передали їм ключові докази у цій справі. Це відбувалося в межах надання міжнародно-правової допомоги.

Польська прокуратура висунула йому обвинувачення в "готовності діяти на користь іноземної спецслужби". Сьогодні за клопотанням польської прокуратури Окружний суд міста Варшави застосував щодо зловмисника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Польщі.

Джонсон назвав "критично важливим" надання летальної допомоги Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон зробив заяву щодо надання Україні летальної допомоги. Він назвав її "критично важливою".

Спікер заявив, що зараз "критичний час на світовій арені".

"Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Це та річ, яку слід зробити", - сказав він.

При цьому, на думку Джонсона, краще "послати кулі в Україну, ніж американських чоловіків". Він зазначив, що вірить у можливість нападу Росії на країни НАТО, зокрема, на Польщу.

"Я дійсно вірю даним розвідки та брифінгам, які ми отримували, що, я вважаю, Сі Цзіньпін, Володимир Путін та Іран - це вісь зла", - заявив спікер Палати представників.

Джонсон додав, що Росія, Китай та Іран координують свої дії, а російський диктатор Путін може "маршувати Європою", якщо йому дозволять.

Зеленський: цього місяця промисловість вперше виробить одразу 10 САУ "Богдана"

У квітні українська промисловість уперше видасть десять самохідних артилерійських установок "Богдана". В наступних місяцях очікується ще більша кількість.

Як відзначив президент Зеленський, власне виробництво в Україні постійно посилюється.

"Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдана", у травні й далі - ще більше", - додав Зеленський.

СБУ затримала помічника Шуфрича за фінансування Росгвардії в Криму

Служба безпеки України затримала помічника нардепа Нестора Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії у тимчасово захопленому Криму", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору зі структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.

"Таким чином усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів - надання "послуг воєнізованої охорони" об’єктів народного депутата на території півострова", - додали в СБУ.