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Пограничники уничтожили лодку оккупантов на юге (видео)

Украина, Четверг 18 апреля 2024 14:48
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Пограничники уничтожили лодку оккупантов на юге (видео) Фото: пограничники уничтожили лодку оккупантов на юге (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожили российскую лодку на юге. Для этого оказалось достаточно одного сброса снаряда с дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Метким сбросом боеприпаса пограничники поразили вражескую лодку на юге страны", - говорится в сообщении.

Ситуация на южном фронте в Украине

По данным Генштаба ВСУ на 18 апреля, на Херсонском направлении российские оккупанты пытаются выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, российские захватчики совершили 3 безуспешные атаки на позиции украинских войск на этом направлении.

В частности, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк недавно рассказывала, что российские оккупанты пытались поменять тактику в районе Крынок, расположенных на временно оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области, пытаясь вытеснить ВСУ из занимаемых плацдармов. Но эти попытки оказались нерезультативными, несмотря на так называемую "методику тараканов".

Отметим, что украинские военные не в первый раз уничтожают российские лодки на этом направлении. Например, в сентябре 2023 года ВСУ уничтожили три вражеских лодки вместе с экипажем. Также ликвидирован наблюдательный пункт окупантов.

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