Данилов назвал Путина "бункерной крысой" и пообещал ответ за массовую атаку по Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал российского диктатора Владимира Путина "бункерной крысой" и заверил, что ответ за массированный удар по Украине 29 декабря не заставит себя ждать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Все это дело бункерной крысы, которая своими руками роет собственную могилу, приняв решение напасть на Украину, которая в конце концов ее и похоронит. Мы будем бороться столько, сколько это будет необходимо, пока - #RussiaDie", - написал он.

Данилов также заверил, что "за Днепр, Одессу, Львов, Харьков и Киев - ответ не заставит себя ждать.

"С холодной ненавистью и горячим сердцем встречаем этот день. Ракетные сосуды временно существующей России имеют и будут иметь прямо противоположный эффект, чем ожидают кремлевские отбросы, но они никогда не понимали и уже никогда не поймут Украину", - добавил глава СНБО.

Пять пунктов

Он также назвал пять главных моментов, которые, вероятно, станут главной "мантрой" каждого украинца особенно после сегодняшней массированной атаки по стране. А именно:

еще большая ненависть к России и россиянам, которые с животной покорностью поддерживают рашистский режим - они враги, навсегда;

максимализация неприятия всего, что связано с русскостью - культуры, языка, традиций. Страной, которая убивает детей и выбирает "военными" целями роддома;

недопущение разговоров и действий в направлении любых компромиссов со страной-недобытком, гнойным куском недоимперии;

кристаллизация идеи и движения Национального сопротивления - #RussiaMustDie!;

окончательное уничтожение возможности существования каких-либо пророссийских движений в Украине.

Обстрел Украины

Российские войска устроили массированную атаку по Украине утром в пятницу, 29 декабря. "Прилеты" были зафиксированы в Киеве и области, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Конотопе, Одессе, которая накануне вечером подверглась еще и атаке дронов. Начались пожары в домах, в частности многоэтажках. В общей сложности РФ запустила по Украине почти 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". В частности, в небе над Киевом были сбиты более 30 вражеских целей. По последним данным из-за атаки погибли 18 человек. Ранения получили 132 человека.