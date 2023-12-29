Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке

Президент Владимир Зеленский сегодня, 29 декабря, посетил Авдеевку Донецкой области, которую несколько месяцев активно атакуют российские оккупанты. Глава государства на позициях украинских защитников обсудил актуальную ситуацию и нужды бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Авдеевка. Посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко. Один из самых сложных участков фронта", - рассказал президент.

Зеленский добавил, что также поблагодарил воинов ВСУ лично. В частности, отметил лучших воинов государственными наградами и вручил "Золотую Звезду" Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку.

"Обсудили с командиром оборонительную ситуацию, основные потребности... Благодарю всех, кто на передовой, за службу, за этот год, который вся страна выстояла именно благодаря таким воинам. Тем, кто защищает наше государство, несмотря ни на что. Тем, кто каждый день дает боевой результат.", - говорится в сообщении.

Детали визита Зеленского в Авдеевку

В пресс-службе президента рассказали, что Зеленский в ходе поездки в Донецкую область посетил передовой контрольно-наблюдательный пункт 110-й ОМБР имени находящегося в Авдеевке генерал-хорунжего Марка Безручко.

"Глава государства заслушал доклад командира бригады - Героя Украины Николая Чумака - об оперативной ситуации на направлении и ходе оборонных действий. По словам комбрига, российские захватчики не жалеют людей, но наши защитники крепко держат позиции и даже берут в плен солдат противника", - говорится в публикации.

Зеленский посетил позиции бойцов ВСУ в Авдеевке 29 декабря (фото: Офис президента)

Зеленский расспросил военных об основных потребностях, среди которых чаще всего упоминали необходимость пополнения личного состава и средств РЭС. Вместе с тем, бойцы отметили значительное улучшение в последнее время обеспечения дронами, добавили в ОП.

Также отмечается, что младший сержант Игорь Тимощук, которому присвоено звание Героя Украины и которому Зеленский вручил орден "Золотая Звезда", лично планирует, руководит и участвует в штурмовых операциях. В Офисе рассказали, что группы под его руководством неоднократно уничтожали силы оккупантов, брали в плен солдат врага, возвращали контроль над позициями.

"Благодаря успешному восстановлению утраченных оборонных позиций Игорь Тимощук предотвратил прорыв врага к Авдеевке, что обеспечило удержание важного рубежа для обороны страны", - говорится в сообщении.

Также отличием президента "Крест боевых заслуг" был награжден старший лейтенант Евгений Байков, получивший орден "Богдана Хмельницкого" ІІІ степени и орден "За мужество" ІІІ степени.

Кроме того, в целях безопасности личного состава президент передал награды для вручения военнослужащим в расположениях.

Зеленский посетил позиции защитников Авдеевки и вручил награды (фото: Офис президента)

Ситуация в Авдеевке

Напомним, российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Еще месяц назад британская разведка сообщала о том, что атаки РФ на Авдеевку увеличила потери страны-агрессора на 90%. Тогда же в Вооруженных силах Украины заявляли об огромных потерях оккупантов - они остались без 6 500 солдат только в районе Авдеевки с 10 октября.

Добавим, что по данным Белого дома на середину декабря российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.

Вчера, 28 декабря, в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что украинские защитники вернули утраченную ранее позицию на Авдеевском направлении.