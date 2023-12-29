Массированный удар РФ: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Украина и еще 30 государств подали запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Главной темой должен стать массированный удар россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter .

"Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась к Эквадорскому председательству с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН по ракетной и дроновой атаке России, приведшей к большому количеству гражданских жертв и разрушениям гражданской инфраструктуры", - отметил глава МИД.

Удар россиян

Напомним, сегодня, 29 декабря, российские оккупанты нанесли самый массированный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения.

В украинском воздушном пространстве фиксировали 158 воздушных целей - дроны и ракеты.

Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 114 целей - 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В результате атак в ряде регионов есть погибшие и раненые среди мирных жителей. В частности, в Киеве сегодня, 29 декабря, из-за удара погибли девять человек.

Более детально о последствиях удара российских террористов можете узнать в материале РБК-Украина.



