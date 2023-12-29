Игнат о массированной атаке на Украину: летело все, кроме "Калибров"

Россия во время массированной атаки по Украине 29 декабря применила все виды вооружения, кроме "Калибров". Причем, мишенью были не конкретные объекты, а вся территория Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Враг нанес массированный ракетный удар разными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, видимо "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор еще находятся на наших радарах, еще западная часть Украины. Далее видим применение "шахедов". Также летели с юго-восточного направления, применяли ракеты Х-22 или Х-32", - рассказал он.

По словам Игната, около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 были применены.

"По предварительной информации, ракеты Х-101, Х-555. Собственно мы видим, что действительно мощный враг нанес удар. Есть сбития. К сожалению есть и пострадавшие", - констатировал спикер.

Что было мишенью?

По словам Игната, мишенью врага была вся Украина.

"Мишенью была Украина, потому что столько красного на наших мониторах (красное - вражеские цели, - ред.) очень давно не было видно. Карта фактически вся была в воздушных целях врага - по всем областям, по всем направлениям", - сказал он, отметив, что оккупанты сначала провели разведку боем дронами, а затем запустили ракеты разных типов.

Обстрел Украины

Россия сегодня, 29 декабря, массированно атаковала Украину. В четырех крупных городах Украины в результате атаки горят дома. Только, к примеру в Харькове насчитали 22 взрыва, 8 человек ранены, один погиб. Также много пострадавших и в Киеве. Подробнее о последствиях этого массированного удара - в материале.

Кроме того, ночью 29 декабря в очередной раз атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. В результате обстрела есть попадания в объект инфраструктуры в Одесском районе, а также в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. В общей сложности РФ выпустила 22 "шахеда", 18 из которых были сбиты.