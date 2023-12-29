Польша о нарушении воздушного пространства: российская ракета была в небе 3 минуты

Неизвестный объект, залетевший в воздушное пространство Польши во время утренней атаки России по Украине, пробыл там около 3 минут.

Об этом рассказал командующий Оперативными вооруженными силами генерал-майор Мацей Клиш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomości и Polsat News.

По его словам, ракета залетела примерно на 40 километров на территорию Польши, а за ее курсом следили с помощью радаров.

Также в Польше заявили, что решили отслеживать траекторию полета ракеты на земле. Однако отметили, что "это всего-навсего техника, к которой необходимо относиться с осторожностью".

" Вариант, который я предлагаю с военной точки зрения, состоит в том, чтобы ракета покинула Польшу. Объект находился в Польше менее 3 минут, примерно 40 км. нарушение воздушного пространства. Ее отслеживали по всей траектории полета", - сказал Мацей Клиш. .

Позже Polsat News сообщило, что по неофициальной информации, ракета, как залетела на территорию Польши – это могла быть Х-22 или Х-101. При этом ракета должна была пролететь вдоль границы Польши и нарушить воздушное пространство страны.

Что предшествовало

Оперативное командование Вооруженных сил Польши с утра заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки России против Украины.

Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, нарушение воздушного пространства является сигналом для союзников о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины.

В Польше предположили, что российские войска могут намеренно проводить операции или обстрелы у украинско-польской границы, поскольку там не находится никаких группировок войск.

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