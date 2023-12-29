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В Польше зафиксировали нарушение воздушного пространства во время ночной атаки на Украину

Пятница 29 декабря 2023 12:16
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В Польше зафиксировали нарушение воздушного пространства во время ночной атаки на Украину Фото: в Польше зафиксировали нарушение воздушного пространства во время ночной атаки на Украину (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Польша зафиксировала нарушение воздушного пространства неопознанным объектом во время очередной массированной атаки российских террористов на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оперативного командования Вооруженных сил Польши.

"В утренние часы в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной влетел неопознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до исчезновения сигнала наблюдался радиолокационными средствами системы противовоздушной обороны страны", - пишет пресс-служба.

В соответствии с действующими процедурами, оперативный командующий ВС мобилизовал имеющиеся силы и средства.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Этой ночью террористы прибегли к самой массированной атаке против Украины.

Сначала россияне традиционно атаковали "Шахедами" с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Всего было зафиксировано 36 БпЛА.

Уже около 3:00 враг поднял в воздух авиацию, которая вышла на рубежи около 6:00 утра и запустила не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. В то же время по Харькову ударили зенитными управляемыми ракетами С-300. По меньшей мере террористы выпустили 14 снарядов.

Также террористы осуществили:

  • пуски пяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;
  • 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну Х-59".

В целом враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты различных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей:

  • 27 ударных БпЛА Shahed-136/131;
  • 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

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