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Ракетный удар по Киеву. Число погибших возросло до четырех человек

Киев, Пятница 29 декабря 2023 15:08
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Ракетный удар по Киеву. Число погибших возросло до четырех человек Фото: последствия воздушного удара по Киеву 29 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в результате массированного ракетного удара российских оккупантов сегодня, 29 декабря, число погибших возросло до четырех человек. Известно о 24 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (ГВА) Сергея Попко.

Чиновник уточнил последствия вражеского ракетного удара по украинской столице.

По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего.

"Таким образом, число погибших в результате ракетного удара возросло до четырех", - говорится в публикации главы КГВА в Telegram.

Попко добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

В ГСЧС уточнили, что тело погибшего человека было деблокировано из-под завалов разрушенного складского здания. Это женщина.

"В целом, по состоянию на 15 часов в столице в результате атаки погибли 4 человека и 24 пострадали. Работы продолжаются", - рассказали чрезвычайники.

Ракетный удар по Киеву. Число погибших возросло до четырех человек

Массированная воздушная атака 29 декабря

Сегодня с ночи российские террористы атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что враг выпустил 158 ракет различных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Киевом сегодня сбили более 30 вражеских целей. В Киеве из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе.

Первоначально сообщалось об одной жертве в столице, однако позже число погибших увеличилось. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

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