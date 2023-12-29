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В Одессе есть попадание в еще один дом. Число жертв из-за атаки РФ возросло до 3

Одесса, Пятница 29 декабря 2023 11:20
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В Одессе есть попадание в еще один дом. Число жертв из-за атаки РФ возросло до 3 Фото: в Одессе есть попадание в еще один дом, уже трое погибших (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе россияне атаковали еще один дом во время массированного обстрела Украины 29 декабря - трехэтажку. Под ее завалами нашли еще одно тело погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В результате атаки по Одессе есть также попадание в трехэтажный дом. Спасатели только что достали из-под завалов тело человека", - рассказал он.

По данным Кипера, количество жертв в результате российской ракетной атаки возросло до трех.

"Поисковые операции продолжаются. Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека", - добавил глава ОВА.

Повреждение лицея

Также в городе в результате обстрела поврежден лицей.

"К счастью детей в учебном заведении не было, у них каникулы, а все работники во время тревоги находились в укрытии, поэтому обошлось без раненых", - констатировал Кипер.

Обстрел Одессы

Одесса 29 декабря снова оказалась под ракетным ударом российских войск. Первоначально сообщалось о двух погибших. Еще 15 человек получили ранения. Среди пострадавших двое детей 6 и 8 лет.

Кроме того, ночью 29 декабря оккупанты в очередной раз атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. В результате обстрела есть попадания в объект инфраструктуры в Одесском районе, а также в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. В общей сложности РФ выпустила 22 "шахеда", 18 из которых были сбиты.

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