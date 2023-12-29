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Атака дронов: во Львове повреждена инфраструктура, вспыхнул пожар

Львов, Пятница 29 декабря 2023 06:58
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Атака дронов: во Львове повреждена инфраструктура, вспыхнул пожар Фото: во Львове "Шахед" повредил объект инфраструктуры, вспыхнул пожар (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные атаковали Львовскую область ударными дронами Shahed. Во Львове есть прилет по критической инфраструктуре, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Андрея Садового.

"По предварительной информации более 10 шахедов атаковали Львовскую область. Имеем возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей. На месте работают оперативные службы. Информации о жертвах нет", - говорится в сообщении.

Российский обстрел Украины 29 декабря

Сегодня ночью, 29 декабря, российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар во многоэтажке.

Также взрывы прозвучали в Яворовском районе Львовской области и Львове. Сообщалось о работе ПВО.

В Харькове около 5 утра прогремели как минимум шесть взрывов.

Кроме того, россияне обстреляли Сумскую область. Есть раненые, поврежден многоквартирный дом.

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