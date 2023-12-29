Школы, высотки, погибшие и десятки жертв: главное о последствиях массированного удара по Украине
Российская армия нанесла мощный массированный ракетный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса, известно о многих пострадавших, есть погибшие, целями врага стала социальная и критическая инфраструктура.
РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о последствиях атаки.
Кратко о главном:
- В Днепре попадание в роддом и торговый центр. Предварительно пострадали около полутора десятков человек. Четыре - погибли.
- В Харькове в результате массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением. В городе более 20 "прилетов". Один человек погиб, а 11 получили ранения. Повреждены медучреждения, склады, гражданские предприятия.
- Во Львове есть погибший, восемь раненых. Есть "прилет" по жилому дому. Повреждены другие дома, а также детский садик и школы.
- В Киеве повреждено здание станции метро "Лукьяновская" и жилые дома в нескольких районах. 18 пострадавших, два человека погибли.
- В Одессе попадание в жилой дом. 15 человек получили ранения, среди них двое детей - 6 и 8 лет. Двое раненых в тяжелом состоянии
- В Запорожье есть 10 пострадавших. Под завалами одной из построек остаются люди.
- В Конотопе тоже ракетный удар. Трое травмированных.
- Зафиксированы также повреждения во Львовской, Запорожской и Киевской областях.
Последствия атаки по городам
Киев
В Киеве всего по последним данным в результате атаки пострадали 18 человек, а еще 2 погибли.
По данным КГВА, для удара враг применил "Шахеды", крылатые ракеты Х-22/Х-32 из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, баллистические ракеты, С-300, крылатые ракеты Х-101/Х555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС, аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с Миг-31К. В столице воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов.
Во время последней тревоги столица была атакована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям. Силами ПВО над Киевом было сбито более 30 воздушных целей.
В результате атаки повреждено здание станции метро "Лукьяновская", ее временно закрывали, но она уже возобновила работу
Остальные последствия по районам Киева таковы:
- В Подольском районе:
- возгорание склада на площади ориентировочно 3000 м2. Работает ГСЧС.
- В Святошинском р-не:
- зафиксировано возгорание незаселенного многоэтажного дома;
- возгорание трех автомобилей. Оба пожара ликвидированы.
- В Шевченковском р-не:
- возгорание в недостроенном бизнес-центре;
- повреждение жилого дома;
- возгорание на территории гаражей (ликвидировано);
- пожар на территории складских помещений;
- на территории нежилой застройке.
- В Дарницком р-не:
- повреждение жилого многоэтажного дома;
- одного частного дома.
Львов
После прилетов "Шахедов" по Львову были нанесены ракетные удары. Взрывом поврежден многоквартирный дом и инфраструктура. 1 человек погиб, 9 ранены. Также пострадали строения детских садов и школа.
Обновлено 10:31. Число пострадавших из-за ракетного удара возросло до 13. Четверо из них госпитализировали.
По состоянию на этот час известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках и двух школах. Много поврежденных автомобилей.
Фото: последствия атаки во Львове (t.me/kozytskyy_maksym_official)
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