ВСУ продвинулись вблизи Бахмута: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести упорные бои с оккупантами на нескольких направлениях. ВСУ продвинулись вблизи Бахмута юго-восточнее Клещиевки и продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

28 декабря российские и украинские войска продолжали боевые действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российские и украинские источники сообщали о позиционных боях северо-восточнее Купянска в районе Синковки, Ивановки и озера Лиман, а также к западу от Кременной в районе Серебрянского леса, Торского, Дибровы и Григорьевки.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов 28 декабря опубликовал кадры последствий украинского удара по оккупированному российскими войсками зданию в Кременной.

Сообщается, что в этом районе действуют подразделения российской 1-й гвардейской танковой армии и неопределенные воздушно-десантные дивизии (ВДВ).

Бои в Донецкой области

Российские блоггеры утверждали, что силы РФ незначительно продвинулись вблизи Спирного (к северо-востоку от Бахмута) и безуспешно атаковали у Веселого.

Украинские силы продвинулись вблизи Бахмута, вероятно, в течение прошлой недели и продолжили позиционные боевые действия. Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись юго-восточнее Клещиевки .

Представитель командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо заявил, что интенсивность боев под Бахмутом снизилась, но российские войска продолжают попытки захватить Богдановку, продвинуться к Временному Яру и восстановить утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки.

Несколько военных блоггеров отметили, что российским войскам тяжело захватить Богдановку, поскольку она расположена в низине, что позволяет украинским силам контролировать огневые позиции российских позиций.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжаются северо-западнее Бахмута вблизи Богдановки и Хромового; к западу от Бахмута у Ивановского; и юго-западнее Бахмута у Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 декабря, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись вблизи Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от города. Российские блоггеры утверждали, что войска РФ якобы продвинулись в 800 метрах от Северного, вблизи Очеретиного вдоль железной дороги и в промышленной зоне.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки, восточнее Новобахмутовки и Степного, а также к югу от Авдеевки возле Первомайского, Невельского и Северного.

Представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что российские войска увеличили количество планирующих бомбовых ударов самолетами Су-34 и Су-35 на Таврическом направлении, куда входят Авдеевка, запад Донецкой и Запорожской областей.

Российские и украинские источники утверждают, что силы РФ атаковали к западу от Донецка вблизи Марьинки и Георгиевки и к юго-западу вблизи Новомихайловки и Победы.

"Южная ось"

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в районе границы Донецко-Запорожской областей к югу от Новодаровки.

Недавно опубликованные геолокационные кадры подтверждают, что российские войска якобы заняли Дорожнянку, к югу от Гуляйполя. Российские силы утверждают, что действуют в Дорожнянце с декабря 2022 года.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои произошли у Вербового и Работино. Российский блоггер утверждал, что войска РФ нанесли планирующий бомбовый удар по Орехову.

Украинские силы удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области по состоянию на 28 декабря, но ни российские, ни украинские войска не добились подтвержденных успехов в этом районе.