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Россияне сегодня выпустили по Украине около 110 ракет, - Зеленский

Украина, Пятница 29 декабря 2023 10:29
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Россияне сегодня выпустили по Украине около 110 ракет, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время утренней атаки российские террористы выпустили по Украине около 110 ракет разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505", - написал Зеленский.

По его словам, около 110 ракет было выпущено россиянами, большую часть сбили силы ПВО. Однако в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

"Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть - и именно так и будет", - подчеркнул президент.

Массированная атака по Украине 29 декабря

Российские террористы с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы раздались в ряде регионов: Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Сумской и Черкасской областях.

В четырех крупных городах Украины в результате атаки горят дома.

Все, что известно о массированной атаке на этот момент читайте в материале РБК-Украина.

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