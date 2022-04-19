Наступ на Донбасі, обстріл Львова, скасування додаткових вихідних: новини за 18 квітня

В Україні розпочалася друга фаза війни, окупанти завдали п'ять ракетних ударів по Львову, в Україні скасували додаткові вихідні на Великдень та травневі свята. Докладніше про те, що сталося у понеділок, 18 квітня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Україна відправила Єврокомісії першу частину анкети на членство. Готує другу

Україна відправила Єврокомісії заповнену першу частину опитувальника щодо оцінки можливості набути статусу кандидата в члени ЄС. Наразі йде робота над другою частиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

"Першу частину опитувальника щодо членства України в ЄС надіслано на адресу Єврокомісії. Як і обіцяв президент Володимир Зеленський, Україна заповнила документ за тиждень! Вже почали працювати над другою частиною. Пишаюся українською урядовою командою", - написала вона.

У Лукашенка пригрозили "загибеллю і руйнуваннями" Польщі та країнам Балтії

Секретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович звинуватив Польщу і країни Балтії в нібито підготовці "агресії" проти Мінська. Він пригрозив їм "загибеллю і руйнуваннями". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Zerkalo.

Як заявив Вольфович, Польща, Литва і Латвія збільшують кількість своїх збройних сил, модернізують військову інфраструктуру. Крім того, за його словами, почастішали польоти іноземної бойової авіації вздовж білоруських кордонів. "Вони свою інфраструктуру приводять у відповідність незрозуміло чому, напевно, розв'язуванню, підготовці агресії", - цитує видання секретаря Радбезу.

Медведчук попросив обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя

Підозрюваний в державній зраді нардеп Віктор Медведчук попросив обміняти його на українських військових та цивільних, які знаходяться у заблокованому Маріуполі. З відповідною пропозицією він звернувся до президентів України та Росії.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, можливість такого обміну виглядає сумнівною. Оскільки навряд чи російська сторона погодиться відпустити українських бійців.

Постраждалі від війни українці зможуть отримати допомогу від ООН та ЮНІСЕФ

Українці, які найбільше постраждали від російської агресії, зможуть отримати допомогу від ООН та ЮНІСЕФ. Дану функцію реалізують в застосунку і на порталі "Дія". Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці зможуть отримати допомогу від міжнародних організацій - ООН та ЮНІСЕФ. Уряд вже прийняв постанову про можливість оформлення такої допомоги через портал Дія. Працюємо над технічною реалізацією", - повідомив Шмигаль.

В Україні скасували додаткові вихідні на Великдень та травневі свята

Цього року через воєнний стан в Україні скасували додаткові вихідні на Великдень та травневі свята. Таким чином, 25 квітня, 2 і 9 травня будуть робочими днями.

Повідомляється, що стаття 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлює інші правила на період воєнного стану. Зокрема, призупиняє дію статті 73 КЗпП, яка визначає святкові та неробочі дні.

Від -5 морозу до +22 тепла: синоптики попередили про різкі перепади погоди

Погода в Україні буде дуже контрастною у вівторок 19 квітня. Синоптики прогнозують сильну різницю температур - від заморозків в деяких регіонах до весняного тепла в інших.

Що буде з погодою в країні - читайте в матеріалі Styler.