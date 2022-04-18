У Зеленського сумніваються в реальності обміну Медведчука на захисників Маріуполя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для "Інтерфакс-Україна" .

За його словами, на сьогодні об'єктивно Медведчуку немає місця в нинішній Україні, оскільки він є частиною політико-інформаційного явища, яке сформувало ненависть росіян до українців.

Подоляк вважає, що політик запропонував такий обмін тільки з почуття самозбереження.

"Але для нас, як для країни, цивілізованої і дуже сильно люблячої своїх громадян - це дійсно важливо. Важливо витягнути всіх своїх громадян, всіх своїх маріупольців з варварських, кривавих рук російської армії. Втім, сумніваюся, що самі росіяни, які просто впиваються кров'ю маріупольців і "азовців", захочуть повернутися на час в людський образ і всерйоз підтримати ініціативу Медведчука", - додав він.