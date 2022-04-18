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У Зеленського сумніваються в реальності обміну Медведчука на захисників Маріуполя

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 15:30
У Зеленського сумніваються в реальності обміну Медведчука на захисників Маріуполя Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Можливість обміну нардепа Віктора Медведчука на захисників і жителів Маріуполя виглядає сумнівною. Оскільки навряд чи російська сторона погодиться відпустити українських бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на сьогодні об'єктивно Медведчуку немає місця в нинішній Україні, оскільки він є частиною політико-інформаційного явища, яке сформувало ненависть росіян до українців.

Подоляк вважає, що політик запропонував такий обмін тільки з почуття самозбереження.

"Але для нас, як для країни, цивілізованої і дуже сильно люблячої своїх громадян - це дійсно важливо. Важливо витягнути всіх своїх громадян, всіх своїх маріупольців з варварських, кривавих рук російської армії. Втім, сумніваюся, що самі росіяни, які просто впиваються кров'ю маріупольців і "азовців", захочуть повернутися на час в людський образ і всерйоз підтримати ініціативу Медведчука", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна з проханням організувати його обмін на захисників Маріуполя.

Медведчук підозрюється в державній зраді і фінансуванні тероризму. З перших днів вторгнення Росії втік з-під домашнього арешту і переховувався. Минулого тижня його затримали.

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