Цього року через воєнний стан в Україні скасували додаткові вихідні на Великдень та травневі свята. Таким чином, 25 квітня, 2 і 9 травня будуть робочими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу праці .

Повідомляється, що стаття 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлює інші правила на період воєнного стану. Зокрема, призупиняє дію статті 73 КЗпП, яка визначає святкові та неробочі дні.

"Тому 25 квітня, 2 травня і 9 травня звичайні робочі дні, робота в які оплачується в звичайному порядку", - йдеться в повідомленні.