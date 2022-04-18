Постраждалі від війни українці зможуть отримати допомогу від ООН та ЮНІСЕФ

Українці, які найбільше постраждали від російської агресії, зможуть отримати допомогу від ООН та ЮНІСЕФ. Дану функцію реалізують в застосунку і на порталі "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці зможуть отримати допомогу від міжнародних організацій - ООН та ЮНІСЕФ. Уряд вже прийняв постанову про можливість оформлення такої допомоги через портал Дія. Працюємо над технічною реалізацією", - заявив Шмигаль.

Раніше ми повідомляли, що Україна спільно з ООН працюють над створенням двох програм для допомоги біженцям. Планується охопити близько 700 тисяч українців.

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