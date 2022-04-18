Медведчук попросив обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя
Підозрюваний в державній зраді нардеп Віктор Медведчук попросив обміняти його на українських військових та цивільних, які знаходяться у заблокованому Маріуполі. З відповідною пропозицією він звернувся до президентів України та Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
"Я хочу звернутися до президентів України та Росії з проханням обміняти мене на захисників Маріуполя та його мешканців, які перебувають там сьогодні та не мають змоги виходу через гуманітарні коридори", - сказав Медведчук на відео, яке опублікувала СБУ.
Як відомо, ще до початку війни Медведчук отримав підозру у державній зраді відразу за декількома епізодами. Суд відправив його під домашній арешт, з-під якого той втік після початку повномасштабного вторгнення РФ. Днями правоохоронці затримали Медведчука під час спроби втечі за межі України.
Нагадаємо, генеральний прокурор Ірина Венедіктова не виключала, що Медведчука можуть обміняти, але для цього потрібна була його згода.
Про можливість обміну Медведчука заявляв і глава держави Володимир Зеленський.
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