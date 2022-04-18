Медведчук попросив обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя

Підозрюваний в державній зраді нардеп Віктор Медведчук попросив обміняти його на українських військових та цивільних, які знаходяться у заблокованому Маріуполі. З відповідною пропозицією він звернувся до президентів України та Росії.

"Я хочу звернутися до президентів України та Росії з проханням обміняти мене на захисників Маріуполя та його мешканців, які перебувають там сьогодні та не мають змоги виходу через гуманітарні коридори", - сказав Медведчук на відео, яке опублікувала СБУ.

Як відомо, ще до початку війни Медведчук отримав підозру у державній зраді відразу за декількома епізодами. Суд відправив його під домашній арешт, з-під якого той втік після початку повномасштабного вторгнення РФ. Днями правоохоронці затримали Медведчука під час спроби втечі за межі України.