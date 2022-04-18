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Ракетні удари по Дніпропетровській області: є руйнування, двоє постраждалих

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Дніпропетровська область, Понеділок 18 квітня 2022 09:07
Ракетні удари по Дніпропетровській області: є руйнування, двоє постраждалих Фото: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenk)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок ракетних ударів по Дніпропетровській області було зруйновано залізничну інфраструктуру в Павлоградському районі. Тим часом у Синельниківському двоє людей постраждали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Двоє постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. Вогонь рятувальники приборкали", - написав Резніченко.

При цьому, за його словами, в Павлоградському районі людей не зачепило, але зруйнувало залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Українські системи протиповітряної оборони збили 60% ракет.

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